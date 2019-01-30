Siirtli Engelli Sporcular Başarıya Kulaç Attı
1 saat önce
Aksaray'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme müsabakalarında Siirtli sporcular madalya alarak şehre döndü.
Aksaray
'da yapılan Türkiye
Bedensel Engelliler Yüzme müsabakalarında Siirtli sporcular madalya alarak şehre döndü.
Aksaray Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya 47 ilden 187 sporcu katıldı. Yarışlarda serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde müsabakalar gerçekleşti. Yarışmaya Siirt'ten katılan Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
bünyesinde bulunan bedensel ve işitme engeliler yüzme sporcularından Şan Erten 100 metre kurbağalama ve sırtüstü dalında 3'üncü, Hacı Çağlar ise 100 metre sırtüstü dalında 3'üncülük derecesi elde etti.
Yapılan Türkiye bedensel engeliler yüzme müsabakalarına sıkı bir antrenmanla hazırlandıklarını belirten bedensel ve işitme engelliler yüzme antrenörü Halil Taş, sporcuların büyük bir kararlılık ve azimlilikle çalışarak madalya almalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Taş, "Müsabakalara hazırlanırken antrenmanlara ağırlık verdik. Büyük bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyorduk ve meyvesini de elde ettiğimiz madalyalarla aldık. Hedefimiz Avrupa
ve dünya şampiyonaları inşallah oralara gitmek nasip olur da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz" diye konuştu. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:35 Kaynak: İHA
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