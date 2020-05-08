Siirtli gazetecilere siperlik maske - Son Dakika

İnternet Gazetecileri Federasyonu, Siirtli gazetecilerin kullanımı için siperlik maske gönderdi.



Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak, kendilerine ulaşan maskelerin gazetecilere dağıtılacağını aktardı.

Salgınla mücadelede sağlıkçılardan sonra en fazla risk grubu olan mesleğin gazetecilik olduğunu dile getiren Durak, şunları kaydetti:



"Derneğimiz üyelerine dağıtılacak bu maskeler sahada çalışan gazetecileri koronavirüsten bir nebze de olsa korumak için gönderilmiştir. Siperlik maskeler bez maskelerden daha kullanışlı ve yüzün tamamını kapatabiliyor. Merkezi Bursa'da bulunan İnternet Gazeteciler Federasyonu yetkililerine teşekkür ediyorum. Siperlik maskeler ilimizde sahada çalışan gazetecilere dağıtılacak."