Son Dakika Haberleri: Siirtli Genç Çiftçilere 306 Adet Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı

Siirtli Genç Çiftçilere 306 Adet Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı

31 dakika önce

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından genç çiftçi hibe projesi kapsamında ilk etapta 9 genç çiftçiye 306 adet küçükbaş hayvan dağıtımının yapıldığı kaydedildi.

Siirtli Genç Çiftçilere 306 Adet Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı, System.String[]
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından genç çiftçi hibe projesi kapsamında ilk etapta 9 genç çiftçiye 306 adet küçükbaş hayvan dağıtımının yapıldığı kaydedildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde ilk etapta hak sahibi olan 9 genç çiftçiye 306 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti. Konu ile ilgili bilgi veren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı'nca genç çiftçi girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusunun istihdamına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirildiğini dile getirdi. Demirhan, "İlimizde ilk etapta 9 genç çiftçiye 34'er adet olmak üzere 306 adet küçükbaş hayvan dağıtımını yaptık. Genç çiftçi projesi kapsamında çok yakın zaman içinde toplamda 2 bin 108 koyun dağıtımı yapılacaktır. Tüm genç çiftçilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:39 Kaynak: İHA

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