Siirtli Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan ve Fıstık Fidanı Dağıtımı

Siirt'te genç çiftçilere fıstık fidanı ve bahçe malzemeleri ile küçükbaş hayvan desteği sunuldu.

Siirt'te genç çiftçilere fıstık fidanı ve bahçe malzemeleri ile küçükbaş hayvan desteği sunuldu.



Siirt Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliğine ait alanda düzenlenen törene Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve çiftçiler katıldı.



Törende, Siirt Valiliğinin "Siirt Fıstığı Geliştirme Projesi" kapsamında 2019 yılında 3 bin 100 dönüm alanda Siirt Fıstığı bahçesi kurulumu için 140 çiftçiye 81 bin metre tel, 17 bin dikme ve 68 fidanın dağıtımı yapıldı.



Genç Çiftçi Projesinden hibe almaya hak kazanan Siirt'te 2, Tillo'da 2 ve Şirvan'da 2 çiftçiye 32 koyun ile 2 koç hibe edildi. Proje kapsamında il ve ilçelerde 62 yetiştiriciye 2 bin 108 koyun, 145 keçi ve 435 büyükbaş hayvan dağıtımıyla 16 milyon 880 bin liralık hibe dağıtımı gerçekleşti.



Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı açıklamada, projenin oldukça umut verici olduğunu söyledi.



2018 yılından itibaren "Genç Çiftçi Projesi" ile 2 bini aşkın küçükbaş hayvan, fıstık fidanı ve bahçe malzemeleri dağıtımı yaptıklarını belirten Demirhan, şunları kaydetti:



"Genç çiftçilerimizi meslek sahibi yapıyoruz, istihdama katkı sağlıyoruz. Çiftçilerimizin kırsalda kalmasını, köylerinden beslenmesini amaçlıyoruz. 2019 yılı sonuna kadar 10 bin dekar Siirt Fıstığı Bahçesi kurulumunu hedefliyoruz."

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