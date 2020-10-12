Siirtli gençler 10 yaşındaki Abdullah'ın bisiklet hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Siirt'te, Umut Sende Topluluğu üyeleri, bir çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

Topluluk üyeleri, bisikleti olmayan 10 yaşındaki Abdullah Turhan'a sürpriz yaptı.

Evinden alınan Abdullah'ı, daha önce süsledikleri bir parka götüren gençler, palyaço ve Mickey Mouse kostümü giyerek, aldıkları bisikleti hediye etti.

Parkta süslenmiş bisikletle tur atan Abdullah'ın sevinci yüzüne yansıdı.

Topluluk üyeleri, daha önce de bir simitçi çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, çocuklara umut olmayı sürdüreceklerini kaydetti.