Siirtli gençler İstanbul'u gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirtli gençler İstanbul'u gezdi

18.07.2022 20:11
Siirtli gençler İstanbul'u gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı" kapsamında Siirtli gençler İstanbul'u gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı" kapsamında Siirtli gençler İstanbul'u gezdi.

Kentte 16-22 yaşındaki 40 kişinin ktıldığı 4 günlük kamp kapsamında, ilk gün Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 15 Temmuz Derneği'nin katkılarıyla Kuruçeşme Arena'da gerçekleşen "15 Temmuz Konseri"nde Müzisyen ve besteci Yücel Arzen'in şarkılarını dinledi.

Kampın diğer günlerinde Topkapı Sarayı, Panorama 1453, Ayasofya-i Kebir Cami, Sultanahmet Cami, Süleymaniye Camisi, Fatih Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı ziyaretini gerçekleştiren Siirtli gençler, Miniatürk, İstiklal Caddesi, Galata Kulesi ve Eminönü Meydanı gibi yerlere de götürüldü.

Gençler, kamp kapsamında Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıralarının yaşatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı da gezme fırsatı buldu, kamp sorumlusu Abdullah İlik'ten bilgi aldı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de gençlerle buluştu. İstanbul'un tarihi ve kültürel değerleri hakkında gençlerle sohbet eden Ören, bu kampın gençlerin gelişimine olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
İmamoğlu Karagümrük'te Esnafı Ziyaret Etti. Vatandaş: 'Mahvolduk Geçinemiyoruz. Başkanım Kurtarın Bizi' İmamoğlu Karagümrük'te Esnafı Ziyaret Etti. Vatandaş: 'Mahvolduk Geçinemiyoruz. Başkanım Kurtarın Bizi' Gazeteci Arif Hür Açıkladı: İstanbul'u Terk Edip Köyceğiz'e Yerleşti! Gazeteci Arif Hür Açıkladı: İstanbul'u Terk Edip Köyceğiz'e Yerleşti!
Kaynak: AA

Kuruçeşme Arena, Yücel Arzen, İstanbul, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirtli gençler İstanbul'u gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:55 Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:26 Galatasaray'ın FIFA'lık oldu! Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in bonservisinde yaşanan gecikme sebebiyle şikayette bulunacak
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:28 Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 20:19:53. #1.13#
SON DAKİKA: Siirtli gençler İstanbul'u gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement