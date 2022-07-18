Gençlik ve Spor Bakanlığının "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı" kapsamında Siirtli gençler İstanbul'u gezdi.

Kentte 16-22 yaşındaki 40 kişinin ktıldığı 4 günlük kamp kapsamında, ilk gün Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 15 Temmuz Derneği'nin katkılarıyla Kuruçeşme Arena'da gerçekleşen "15 Temmuz Konseri"nde Müzisyen ve besteci Yücel Arzen'in şarkılarını dinledi.

Kampın diğer günlerinde Topkapı Sarayı, Panorama 1453, Ayasofya-i Kebir Cami, Sultanahmet Cami, Süleymaniye Camisi, Fatih Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı ziyaretini gerçekleştiren Siirtli gençler, Miniatürk, İstiklal Caddesi, Galata Kulesi ve Eminönü Meydanı gibi yerlere de götürüldü.

Gençler, kamp kapsamında Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıralarının yaşatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı da gezme fırsatı buldu, kamp sorumlusu Abdullah İlik'ten bilgi aldı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de gençlerle buluştu. İstanbul'un tarihi ve kültürel değerleri hakkında gençlerle sohbet eden Ören, bu kampın gençlerin gelişimine olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.