Siirtli gençler 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesiyle motive oldu - Son Dakika
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Siirtli gençler 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesiyle motive oldu

20 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Siirt'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Siirt'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Proje kapsamında bir alışveriş merkezinde bir araya gelen gençler, cep telefonlarını bir kenara bırakarak, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katıldı. Gençler antrenörler koordinatörlüğünde halay çekti, resim, satranç, masa tenisi, langırt ve okçuluk faaliyetlerinde yer aldı.

Siirt Gençlik Merkezi Müdür Vekili Nesim Toprak, proje kapsamında gençleri bir nebze de olsa sosyal medyadan sosyal meydanlara çekerek çeşitli etkinliklere katılımlarını sağladıklarını söyledi.

Etkinliklere katılan gençlerin antrenörler eşliğinde sosyal aktiviteye dahil olduğunu belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 'Sosyal Medyadan sosyal Meydana' projesi kapsamında düzenlediğimiz etkinliğe yoğun bir katılım yaşandı. Herkes sosyal medyadan uzaklaşıp istediği branşlarda etkinliğe katılabilir. Gençlik merkezinde proje kapsamında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün de bir alışveriş merkezinde yaptığımız etkinlikte gençlerle bir araya geldik. Proje ile telefona, televizyona bağımlı olan gençlerimizi sosyal medyadan uzaklaştırıp sosyal meydana çekmek bir araya getirdik. Koordinatörler eşliğindeki gençler halay çekti, resim, satranç, masa tenisi, langırt ve okçuluk faaliyetlerinde yer aldı. Gün boyu devam edecek proje çalışmalarına önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz."

Etkinliğe katılan gençlerden Selma Yardak ise doyasıya bir gün geçirdiklerini belirterek, "Etkinliğe arkadaşlarımla birlikte katıldım. Bu tür sosyal aktivitelerle motive olduk. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Siirtli gençler 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesiyle motive oldu

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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