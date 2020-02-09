Siirtli gençlerden bidonlu kızak - Son Dakika

Siirtli gençlerden bidonlu kızak
6 saat önce
Siirt'te gençler ve çocuklar, su bidonlarından yaptıkları kızaklarla karda kaymanın keyfini çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:46 Kaynak: İHA
Siirt'te gençler ve çocuklar, su bidonlarından yaptıkları kızaklarla karda kaymanın keyfini çıkardı.
Siirt'in Pervari ilçesinde bir grup genç, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Gençler kestikleri bidonları kızak haline getirerek rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Kestikleri bidonların içine minder yerleştirerek yokuş aşağı kayan gençler, karın tadını doyasıya çıkardı. - SİİRT
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