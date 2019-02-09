Siirtli Girişimci Kadın, İş Yeri Sahibi Olmanın Sevincini Yaşıyor

Siirt'teki evinin köşesinde 3 taşla kokulu taş tasarımına başlayan 30 yaşındaki Hatice Sarsılmaz, kurduğu mağazada hem kendisinin hem, müşterilerinin hayalini teraryuma sığdırıyor.

Siirt'teki evinin köşesinde 3 taşla kokulu taş tasarımına başlayan 30 yaşındaki Hatice Sarsılmaz, kurduğu mağazada hem kendisinin hem, müşterilerinin hayalini teraryuma sığdırıyor.



Çocuk yaşta ilgi duyduğu tasarımları ablasının telkinleriyle 5 yıl önce faaliyete geçirmeye karar veren Sarsılmaz, denemek amacıyla ürettiği 3 kokulu taşla başladığı işi geliştirmeye karar verdi.



Kurduğu iş yerinde önce kokulu taş tasarımı üzerine üretim yapan Sarsılmaz, yeteneğini değişik alanlarda da geliştirerek el işi hediyelik eşya ve teraryum üretmeye başladı.



İş yerini teraryum mağazasına dönüştüren ve yurt içi ve dışından sipariş alan Sarsılmaz, hem çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürdü, hem iş sahibi sahibi oldu.



Hatice Sarsılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başladığı işte kendisini kanıtlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Sarsılmaz, "Bu tasarımlar sosyal medyada büyük rağbet görmeye başlayınca kendimi daha da geliştirmeye karar verdim. Özel günler için yeni objelerden oluşan çalışmalar yaptım." dedi.



Müşterilerinin güvenini kazandığını ve bunu pekiştirmek için de en kaliteli malzemeden en güzel ürünü ortaya koyduğunu ifade eden Sarsılmaz, bu şekilde hızla yükselmeye başladığını bildirdi.



Teraryum alanında kendisini geliştirdiğini ve iş yerini teraryum mağazasına dönüştürdüğünü dile getiren Sarsılmaz, şunları kaydetti:



"Talebe göre çeşitli objelerden oluşan kavanozda canlı bahçe yapıyorum. Yeni ve güzel çalışmalar deniyoruz. Önümüzdeki günlerde Sevgililer Günü kutlanacak, buna yönelik güzel çalışmalarımız var. Gün geçtikçe çalışmalarımı çeşitlendirmeye ve yeni şeyleri denemeye devam edeceğim."



Abla Kevser Sarsılmaz da kardeşinin kısa sürede kendini geliştirerek işini büyüttüğünü belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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