Siirtli görme engelli genç Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyor - Son Dakika

Siirtli görme engelli Muhammet Nasri Kaya (30), imamdan dinlediği Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyor.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Kaya, çocuk yaşta geçirdiği ateşli havale sonucu yüzde 90 görme yetisini kaybetti. Yakınlarının yardımıyla namaz kılmak için 3 yıldan bu yana Halid Bin Velid Camisi'ne giden ve burada vakit namazlarını kılan Kaya, caminin İmam Hatibi Musa Doğrusever'den Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye başladı.

Sureleri ezberlemeye başlayan ve 30'a yakın sure ezberleyen Kaya, braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyor.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, namaz kılmak için gittiği camide dinleye dinleye Kur'an-ı Kerim ezberlemeye başladığını söyledi.

Öğrenmenin önünde hiçbir engelin bulunmadığını anlatan Kaya, bu nedenle imam hatipten dinlediği Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye çalıştığını anlattı.

Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim'i okumak istediğini ifade eden Kaya, "Kuran'ı hatim etmek istiyorum. İnşallah hiçbir engel tanımadan bu hedefime ulaşacağım." dedi.

Doğrusever de Kaya'nın 4 yıl önce hizmete açılan caminin ilk müdavimlerinden olduğunu anlattı.

Yaklaşık bir yıldır Kaya'nın Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istediğini dile getiren Doğrusever, "Kendisinden çok memnunuz. Kaya'da Kuran aşkı başladı. Gerek namazda gerek de namazdan sonra okunan sureleri dinleyerek ezberledi. Bir başkası yanında sesli okuduğu vakit çok kısa sürede sureleri ezberleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Doğrusever, Kaya'nın hedefine ulaşması için elinden gelen gayreti göstereceğini sözlerine ekledi.