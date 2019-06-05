Siirtli hayırsever gençten çocuklara bayramlık

Siirtli hayırsever genç, 100 çocuğa bayramlık hediye etti.
Siirt'te devlet korumasında yetişen Kadir Özdemir
(28), kendi imkanıyla köylerde yaşayan şehit ve gazi çocuklarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık aldı.
Arkadaşlarının da desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan Özdemir, Ekmekçiler ve Hatrant köylerindeki şehit güvenlik korucularının çocuklarının da bulunduğu ihtiyaç sahibi çocukları alışveriş merkezine götürdü.
Gönüllerince alışveriş yapan çocuklar kendi bayramlıklarını seçerek aldı.
Şehit, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını bayramda mutlu etmeyi amaçladıklarını belirten Özdemir, onları kendilerine emanet olarak gördüklerini söyledi.
"Bayramda en çok mutlu olması gereken çocuklarımızı yeterince mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Çocuklar diledikleri bayramlık kıyafetleri ve ayakkabıları aldılar. Gözlerindeki mutluluğu gördükçe biz daha çok mutlu olduk. Ailelere de gıda yardımında bulunduk." diyen Özdemir, herkesin bayramını kutladı.