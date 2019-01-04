Siirtli Kadın Boksörler Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

- Siirtli kadın boksörler Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorSİİRT - Siirtli kadın boksörler, Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

- Siirtli kadın boksörler Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor



SİİRT - Siirtli kadın boksörler, Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kadın boksörlerin en büyük hedefi, kente şampiyonlukla dönmek.

Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası'na katılacak olan Siirtli boksörler, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Antrenmanlarını aksatmadan sürdüren boksörler, turnuvadan şampiyonlukla dönmek istiyor. Şampiyonaya iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen antrenör Suat Yüksek, "Ocak ayında maçlarımız var. Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Buradaki amacımız kızlarımızı yetiştirmek, üniversiteye göndermektir ve madalya almaktır. İlimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. En büyük amacımız kızlarımızı topluma kazandırmaktır" dedi.

Sezer: "Boks sporu erkekler için değil"

Boks sporunun erkeklerin aksine kadınlar için olduğunu belirten Gülçin Sezer, "6 aydır boksa geliyorum. Ocak ayında yapılacak olan boks turnuvasına hazırlanıyoruz. Kazanmayı hedefliyorum. İlimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Boks sporu erkekler için değil, kadınlar içindir" diye konuştu. Boksör Deniz Dörtbudak ise "6 aydır boks sporuyla uğraşıyorum. Ocak ayında turnuvamız var. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sonra Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. Siirt'i en güzel şekilde temsil etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

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