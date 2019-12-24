Siirtli kadın çiftçiye plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirtli kadın çiftçiye plaket - Son Dakika

Siirtli kadın çiftçiye plaket

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca Genç Çiftçi Projesi kapsamında katıldığı "Nar Lokumu Projesi" Türkiye ikincisi seçilen Siirtli kadın çiftçi Nurcan Deniz'e Bakanlıktan gönderilen plaket verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Genç Çiftçi Projesi kapsamında katıldığı "Nar Lokumu Projesi" Türkiye ikincisi seçilen Siirtli kadın çiftçi Nurcan Deniz'e Bakanlıktan gönderilen plaket verildi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Deniz'i Kurtalan ilçesinin Tütün köyündeki evinde ziyaret ederek, projeden dolayı kutladı.

18 Ekim'de Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler Programı'nda en iyi projeler arasında Türkiye ikincisi seçilen Nar Lokumu Projesi'nin geliştirilmesi için Deniz'e 17 bin lira ödül verildiğini belirten Atik, Valilik olarak kadın çiftçilerin desteklenmesine önem verdiklerini söyledi.

Atik, "Deniz'i bu başarısından dolayı kutluyoruz. Kadın çiftçimizin nar lokumu üretimi için ilk tedarikçisi Valiliğimiz olacak. İlimizde kadın çiftçilerimizin sayısının artması için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından gönderilen plaketi Nurcan Deniz'e veren Atik, çiftçiye başarı diledi.

Deniz'e ayrıca KOSGEB İl Müdürlüğü tarafında makine ve ekipman desteği de sağlanacağı belirtildi.

Vali Atik'e ziyaretinde Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç da eşlik etti.

Siirtli kadın çiftçiye plaket

Nar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:27 Kaynak: AA
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