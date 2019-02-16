Siirtli Kadın Güreşçiler Milli Takıma Davet Edildi
1 saat önce
Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapıldı.
Türkiye
Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde yapıldı.
107 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasına Siirt
'i temsilen eden Halime Kılıçarslan
57 kiloda Türkiye 3'sü, Dilan Kaya ise 59 kiloda Türkiye 2'si oldu. Dereceye giren her iki sporcunun milli takıma davet edildiği belirtildi. Siirtli kadın güreşçilerin müsabakalarda aldığı başarıların her geçen gün arttığını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Hüsam Olgaç, Siirt güreş takımının Türkiye'de elde ettiği derecelerle adını duyurmayı başardığını söyledi. Olgaç, "Hedefimiz kadınlarımızın ilimizi ülkemizde olduğu gibi Avrupa
ve dünya şampiyonlarında da temsil etmeleridir. Her iki sporcunun elde etmiş oldukları başarıdan dolayı onları kutluyor. Başarılar diliyorum" dedi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:43 Kaynak: İHA
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