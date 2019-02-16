Son Dakika Haberleri: Siirtli Kadın Güreşçiler Milli Takıma Davet Edildi

Siirtli Kadın Güreşçiler Milli Takıma Davet Edildi

1 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapıldı.

Siirtli Kadın Güreşçiler Milli Takıma Davet Edildi, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapıldı.

107 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasına Siirt'i temsilen eden Halime Kılıçarslan 57 kiloda Türkiye 3'sü, Dilan Kaya ise 59 kiloda Türkiye 2'si oldu. Dereceye giren her iki sporcunun milli takıma davet edildiği belirtildi. Siirtli kadın güreşçilerin müsabakalarda aldığı başarıların her geçen gün arttığını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Hüsam Olgaç, Siirt güreş takımının Türkiye'de elde ettiği derecelerle adını duyurmayı başardığını söyledi. Olgaç, "Hedefimiz kadınlarımızın ilimizi ülkemizde olduğu gibi Avrupa ve dünya şampiyonlarında da temsil etmeleridir. Her iki sporcunun elde etmiş oldukları başarıdan dolayı onları kutluyor. Başarılar diliyorum" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Siirt, Türkiye, Spor
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