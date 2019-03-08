Son Dakika Haberleri: Siirtli Kadınlar, 8 Mart Halay Çekti

Siirtli Kadınlar, 8 Mart Halay Çekti

1 saat önce

Siirt'te kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarında halay çekti.

Siirtli Kadınlar, 8 Mart Halay Çekti, System.String[]
Siirt'te kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarında halay çekti.

8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Aile Destek Merkezi'nce Barış Mahallesi'nde kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve çok sayıda davetli katıldı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katılan kadınlar, yöreye özgün halaylar çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:28 Kaynak: DHA

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