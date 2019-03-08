Siirtli Kadınlar, 8 Mart Halay Çekti
1 saat önce
Siirt'te kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarında halay çekti.
Siirt
'te kadınlar, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kutlamalarında halay çekti.
8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Aile Destek Merkezi'nce Barış Mahallesi
'nde kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve çok sayıda davetli katıldı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katılan kadınlar, yöreye özgün halaylar çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:28 Kaynak: DHA
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