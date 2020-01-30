Siirtli kadınlar, depremzedeler için atkı ve bere örüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirtli kadınlar, depremzedeler için atkı ve bere örüyor - Son Dakika

Siirtli kadınlar, depremzedeler için atkı ve bere örüyor

6 saat önce

Siirtli kadınlar, ördükleri atkı ve bereleri Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere gönderecek.

Siirtli kadınlar, depremzedeler için atkı ve bere örüyor, System.String[]

Siirtli kadınlar, ördükleri atkı ve bereleri Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere gönderecek.

Ulus Aile Destek Merkezindeki 30 kursiyer, kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle depremzedeler için atkı ve bere örüyor.

Merkez Müdürü Nurten Temiz, Siirtli kadınların, depremzedelerin üşümemesi için seferber olduğunu söyledi.

Acıların paylaştıkça azaldığını belirten Temiz, "Gönlümüz Elazığ ve Malatya için çarpıyor. Örgülerimizin bir kısmını evlerimizde, bir kısmını merkezde açtığımız trikotaj atölyesinde yapıyoruz." dedi.

Kursiyer Fecriye Nas da "Onların yaşadıkları durumu anlayabiliyoruz. Allah bu acıyı bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Rabia Olgaç ise depremden etkilenen çocuklara destekte bulunmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Malatya, Elazığ, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı
Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 21:25:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirtli kadınlar, depremzedeler için atkı ve bere örüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]