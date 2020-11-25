Siirtli kadınlara "Kadın Acil Destek Uygulaması" tanıtıldı - Son Dakika

Siirt'te 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme standı açıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı personelince yürütülen çalışma ile Güres Caddesinde kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kadın görevliler tarafından toplumsal farkındalık, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapılan stantta, kadın haklarına yönelik farkındalıkları anlatan broşürler dağıtıldı.