Son Dakika Haberleri: Siirtli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Siirtli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Siirtli kadınlar Barış Pınarı Harekatı'na dualarıyla destek verdi.

Siirtli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Siirtli kadınlar Barış Pınarı Harekatı'na dualarıyla destek verdi.

Bir grup kadın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için merkez Şeyh Ebul Vefa Camisi bahçesinde bir araya geldi.

Kadınlar, bu harekatın zaferle sonuçlanması amacıyla Mehmetçik için dua okudu.

Kadınlardan Naime Sürme, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, Mehmetçik için dua ettiklerini söyledi.

Dilber Aslan da Türk ordusunun gittiği her yere huzur ve barış götürdüğünü dile getirerek, "Allah devletimizi daim etsin, askerimizi korusun. Onların muzaffer olması için her zaman duacıyız. Biz de dualarımızla onlara destek veriyoruz." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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