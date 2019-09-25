Siirtli kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

Siirt'te toplanan bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek açıklamasında bulundu.



Çeşitli STK temsilci ve üyelerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte toplanan grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi Kadın komisyon Başkanı Eda Atılgan, "Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacak. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'Yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur" diye konuştu.



13 Ağustos 2015 yılında, kardeşinin askere giderken Lice yolunda kaçırıldığını belirten Merve Sungur, "Bitmeyen acıyı en yakından yaşayanlardan biri biz ve ailem, annem, babam, kardeşlerim bundan dolayı annem çok hasta geçen Diyarbakır'a gittik. O günden beri annem hasta yatıyor. Buraya da gelemedi. Annemin yerine ben geldim. Bu acının bitmesi için destek bekliyoruz. Tüm annelerimiz şuan burada Siirt olarak destek vermekte hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.



Fatma Erdemci adlı anne ise "Bir anne olarak buradayım. 4 çocuk annesi olarak buradayım. Anne olmanın evlat sahibi olmanın evlat büyütmenin ne demek olduğunu yaşayarak öğrenen bir anne olarak buradayım" şeklinde konuştu. - SİİRT