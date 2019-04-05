Son Dakika Haberleri: Siirtli Kızlar Bocce'de Bölge Şampiyonu Oldu

Siirtli Kızlar Bocce'de Bölge Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Siirt Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2-3 Nisan'da Adıyaman'da düzenlenen Genç Kızlar Bocce müsabakasında takım halinde bölge şampiyonu oldu.

Siirtli Kızlar Bocce'de Bölge Şampiyonu Oldu, System.String[]
Siirt Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2-3 Nisan'da Adıyaman'da düzenlenen Genç Kızlar Bocce müsabakasında takım halinde bölge şampiyonu oldu.


Okulun beden eğitimi öğretmeni Abdulkadir Erkan Arpacı ve rehber öğretmen Faik Erin öncülüğündeki kızlar, 27-28 Nisan'da Mersin'de düzenlenecek yarışmada Türkiye şampiyonluğu derecesi alarak milli takıma girmeyi hedefliyor.


Rehber öğretmen Erin, yetenekleriyle göz dolduran kız bocce takımının gelecek adına umut verdiğini aktardı.

Erin, "Adıyaman'da düzenlenen müsabakalarda bölge birincisi seçilen kız Bocce takımı, Mersin'de Türkiye şampiyonluğu için ter dökecek. Mersin'de derece elde etmeleri durumunda ülkemizi Çin'de temsil edecek. Kendilerini kutluyor, şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:53 Kaynak: AA

Mersin, Adıyaman, Güncel
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