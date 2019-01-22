Son Dakika Haberleri: Siirtli Minik Yüreklerden Yemen'e Yardım

Siirtli Minik Yüreklerden Yemen'e Yardım

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan Sümer Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarının yanı sıra kapı kapı dolaşarak topladıkları 4 bin 100 lirayı İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Yemenli kardeşlerine gönderdi.

Siirtli Minik Yüreklerden Yemen'e Yardım, System.String[]
Siirt'in Kurtalan Sümer Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarının yanı sıra kapı kapı dolaşarak topladıkları 4 bin 100 lirayı İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Yemenli kardeşlerine gönderdi.

İHH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen için faaliyetlerini sürdürüyor.

Siirt'in Kurtalan Sümer Ortaokulu öğrencileri de Yemenli çocukların acısını hafifletebilmek amacıyla Yemen için yardım çalışması başlattı.

Ailelerinin harçlıklarının yanı sıra mahallelerindeki komşularını dolaşarak yardım toplayan öğrenciler, topladıkları 4 bin 100 lirayı Siirt İHH aracılığıyla Yemen'e gönderdi.

Yardım çalışmalarına katılanlar arasında maddi durumu kötü olan ve kendisi de yetim olan bir öğrencinin 50 lira toplayıp kumbaraya atması, başka bir öğrencinin de 2 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz logolu 1 liralarını bağışlaması, minik yüreklerin yardımseverliğini gözler önüne serdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:21 Kaynak: AA

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