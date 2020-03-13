Siirtli öğrenciler Avrupa ülkesini gezdi - Son Dakika
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Siirtli öğrenciler Avrupa ülkesini gezdi

6 saat önce

Siirt 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hollanda'yı gezdi.

Siirtli öğrenciler Avrupa ülkesini gezdi, System.String[]

Siirt 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hollanda'yı gezdi.


3 grup halindeki 15 öğrenci, Erasmus öğrenci hareketliliği kapsamında Hollanda'nın Eindhoven şehrinde alzheimer ve demans hastalarının bakımının yapıldığı yaşlı bakım merkezini gezerek, sağlık tekniklerini yakından inceledi.


Okul Müdürü Şeyhmus Ertene, projenin amacının sağlık bölümü hemşire yardımcılığı dalındaki eğitim gören öğrencilerin Avrupa'da tedavi yöntemlerini yerinde görmek olduğunu belirtti.


Projenin çok yararlı geçtiğini dile getiren Ertene, şunları kaydetti:


"Öğrencilerimiz, okul yönetimince hazırlanan unutma ve gülümse sanat ve sağlık programı kapsamında çok yararlı bir mesleki çalışmaya imza attı. Öğrencilerimizin bu proje ile sanat ve sağlık alanında deneyim kazanmaları hedeflendi. 3 grupla Avrupa ülkesini gezen öğrenciler elde ettikleri izlenim ve çalışmaları sahaya yansıtarak mesleki beceri kazandı. Aynı zamanda farklı kültürlerdeki insanlara işbirliğini kurumsal olarak olumlu bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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