Son Dakika Haberleri: Siirtli öğrenciler Elmalı'da tarım işletmelerini inceledi
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Siirtli öğrenciler Elmalı'da tarım işletmelerini inceledi

29 dakika önce

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yönetiminde hazırlanan "Gelin Kardeş Olalım" projesinin kardeş buluşmaları devam ediyor.

Siirtli öğrenciler Elmalı'da tarım işletmelerini inceledi, System.String[]
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yönetiminde hazırlanan "Gelin Kardeş Olalım" projesinin kardeş buluşmaları devam ediyor. Proje kapsamında Elmalı ilçesi ile kardeş olan Siirt İli Tillo ilçesinden, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Resul Eren'in idaresinde gelen heyet, Antalya ve ilçelerinde tarımla ilgili yapılabilecekleri yerinde görmek amacıyla çalışma ziyaretinde bulundular.

Tillo heyeti ilk olarak Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur'u makamında ziyaret etti. Ziyaret Sonrasında müdürlük personeli ile tanışma toplantısı yapıldı.

Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanı ve ekibi, İlçe Müdürü ve ekibi, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt'u makamında ziyaret etti. ve proje hakkında istişarede bulundular.

Siirt Tillo heyeti Elmalı ilçesi örnek çiftçilerinden olan Ziraat Mühendisi Erhan Arı'nın, bakanlığın KKYDP desteklemesi kapsamında özveri ve emekle kurulumunu yaptığı topraksız tarım serasını ziyaret edilerek topraksız tarım hakkında uygulamalı teknik bilgiler alındı.

Öğrenciler daha sonra Elmalı İlçe Müdürlükleri birlikte karanfil serasına ziyarette bulunarak karanfil yetiştiriciliğinin inceliklerini öğrendiler. Ardından Pirhasanlar Mahallesi'nde domates üreticisi çiftçi ziyaretleri gerçekleştirerek domates yetiştiriciliği hakkında bilgiler aldılar.

"Gelin Kardeş Olalım" Projesi kapsamında 2017 yılında, Lavanta Kokulu Antalya Projesi kapsamında dikimi yapılan lavanta üretim alanı, kardeş ilçe Tillo ekibi ile birlikte ziyaret edildi. Proje kapsamında Siirt Tillo'ya lavanta fideleri dikilmişti.

Tillo heyeti teknik geziler kapsamında Eymir Mahallesi'nde fide yetiştirme serası, ardından Beyler Mahallesi'nde elma bahçesi ve Afşar Mahallesi'nde örtüaltı süs bitkisi serasını ziyaret ederek ileri tarım tekniklerini yerinde görüldü. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
Antalya, Elmalı, Tillo, Güncel
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