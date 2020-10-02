Siirtli öğrenciler Tillo'yu gezdi - Son Dakika

Siirt'te öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile Tillo ilçesini gezdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı, sosyal ve ekonomik olarak destek verdikleri ailelerin çocuklarına moral amaçlı gezi düzenlendiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocuklara tarihi yerlerin gezdirildiğini ifade eden Marakçı, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun sosyal ve ekonomik desteklerinden yararlanan ailelerin çocuklarını unutmadık. Zaten pandemi nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan bu çocuklarımız görevli uzmanlar eşliğinde evlerinden alınarak geziye götürüldü. Amacımız çocukları ve ailelerini sadece ekonomik yönden değil, psiko-sosyal yönden de destekleyip, güzel zaman geçirmelerini sağlamaktır."