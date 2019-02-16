Siirtli Öğrenciler, Trabzonspor'un Maçını İzleyecek
58 dakika önce
Siirt'te öğrenci ve gazetecilerden oluşan kafile, İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında Karadeniz'e giderek Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçını izleyecek.
Siirt
'te öğrenci ve gazetecilerden oluşan kafile, İçişleri Bakanlığı
himayesinde yürütülen "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında Karadeniz
'e giderek Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor
maçını izleyecek.
Şehit Zafer Kılıç
Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle basın mensuplarından oluşan 70 kişilik kafile, Siirt ve Trabzon Valilikleri ile Ortahisar
Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek 4 günlük Trabzon gezisine uğurlandı.
Kafile, 17 Şubat'ta Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, 18 Şubat'ta liseler arası düzenlenecek dostluk maçlarını izledikten sonra Valilik ve şehir ziyaretlerinin ardından programını tamamlayarak Siirt'e dönecek.
Siirt ile Trabzon arasında çok sağlam kardeşlik bağlarının kurulduğunu belirten Vali Ali Fuat Atik
, her iki şehrin takımları arasında daha önce düzenlenen kardeş kulüp protokolüyle bu dostluğun nişanesi olarak karşılıklı ziyaretleri devam ettirdiklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:05 Kaynak: AA
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