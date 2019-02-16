Son Dakika Haberleri: Siirtli Öğrenciler, Trabzonspor'un Maçını İzleyecek

Siirtli Öğrenciler, Trabzonspor'un Maçını İzleyecek

58 dakika önce

Siirt'te öğrenci ve gazetecilerden oluşan kafile, İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında Karadeniz'e giderek Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçını izleyecek.

Siirtli Öğrenciler, Trabzonspor'un Maçını İzleyecek, System.String[]
Siirt'te öğrenci ve gazetecilerden oluşan kafile, İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında Karadeniz'e giderek Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor maçını izleyecek.


Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle basın mensuplarından oluşan 70 kişilik kafile, Siirt ve Trabzon Valilikleri ile Ortahisar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek 4 günlük Trabzon gezisine uğurlandı.

Kafile, 17 Şubat'ta Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, 18 Şubat'ta liseler arası düzenlenecek dostluk maçlarını izledikten sonra Valilik ve şehir ziyaretlerinin ardından programını tamamlayarak Siirt'e dönecek.


Siirt ile Trabzon arasında çok sağlam kardeşlik bağlarının kurulduğunu belirten Vali Ali Fuat Atik, her iki şehrin takımları arasında daha önce düzenlenen kardeş kulüp protokolüyle bu dostluğun nişanesi olarak karşılıklı ziyaretleri devam ettirdiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:05 Kaynak: AA

Spor
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