Siirtli öğrenciler yabancı dil sınavına Gençlik Merkezinde hazırlanıyor - Son Dakika

Siirtli öğrenciler yabancı dil sınavına Gençlik Merkezinde hazırlanıyor

Siirt'te, eylül ayında yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına hazırlık için açılan kurslara öğrenciler ilgi gösterdi.

Siirt'te, eylül ayında yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına hazırlık için açılan kurslara öğrenciler ilgi gösterdi.


Siirt Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası başlatılan normalleşme süreciyle yabancı dil hazırlık kursu açıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nesim Toprak, Kovid-19 önlemlerinin alındığı gençlik merkezinde açılan yabancı dil kursuna öğrencilerin kabul edildiğini, yoğun talep üzerine kursları iki sınıfa ayırdıklarını aktardı.


Siirt Atatürk Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni Halil Kansu da gönüllü eğitim verdiği dil kursuna 100'ün üzerinde başvurunun olduğunu, sayı sınırlı olduğu için önceliğin sınava hazırlanan öğrenciler olduğunu aktardı.

Derslerin haftanın 5 günü 09.30-13.00 saatleri arasında verildiğini dile getiren Kansu, şunları kaydetti:


"Gençlik Merkezi bize sınıf tahsis etti. Ücretsiz olarak hafta için belli saatlerde 11. ve 12. sınıflara yönelik dil sınavına hazırlık kurs açtık. Yoğun bir talep geldi. İlerde öğrencilerimizin bu kurs sayesinde bir yerlere gelmesiyle biz de emeğimizin karşılığını bu şekilde almış alacağız."

Melek Sevgin de dil öğrenmek için kurslara düzenli şekilde devam edeceğini aktararak, "Pandemi sürecinde evden çıkamadık. Sosyal medya üzerinden hocamızın İngilizce kursu başlattığını öğrenince ben de kayıt yaptım. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirtli öğrenciler yabancı dil sınavına Gençlik Merkezinde hazırlanıyor - Son Dakika
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