Son Dakika Haberleri: Siirtli öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi
Son Dakika Güncel Siirtli öğrencilerden '10 Kasım' koreografisi

Siirtli öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi

7 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesindeki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Siirtli öğrencilerden

Siirt'in Pervari ilçesindeki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.


Pervari İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir koreografi oluşturdu.


Öğretmenlerinin de destek verdiği öğrenciler, okul bahçesinde Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı dolayısıyla 10 Kasım yazısını oluşturdu, yazının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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