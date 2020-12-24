Siirtli ressam genç kızın hayali resim sergisi açmak - Son Dakika

Siirtli ressam genç kızın hayali resim sergisi açmak

24.12.2020 14:57
Siirtli ressam genç kızın hayali resim sergisi açmak, System.String[]

Siirt'te yaşayan ressam Binevş İnan (25), resim sergisi açmak istiyor.

Siirt'te yaşayan ressam Binevş İnan (25), resim sergisi açmak istiyor.

Siirt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezunu ve küçük yaşlarda resim yapmaya meraklı olan İnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle boş zamanlarını değerlendirmek üzere farklı bir çalışma yapmaya karar verdi.

Kahve, böğürtlen, vişne parçalarını renklendirerek elde ettiği tonu daha sonra karakalemle çizim yaptığı yağlı boyada kullanarak fırçayla birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran İnan'ın, bu tekniği görenlerin ilgisini çekiyor.

İnan, kentin tarihi dokularından Siirt Ulu Cami, Tillo Işık Hadisesi, cas evlerini resmeden çizimlerde doğal bitki ürünlerin renklerini yansıtan sulu boya tekniğini kullandığını söyledi.

Evde küçük yaşlardan bu yana resim sanatıyla uğraştığını dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"2 yılda 120'nin üzerinde kadın, çocuk ve Siirt manzarası çizdim. Kullandığım resimlerde özellikle kahve, vişne ve böğürtlen renkleri resimlere farklı bir ton veriyor. Renklerin uyumu ve ahengi her zaman bende ilgi uyandırıyordu. Sosyal medyada büyük ressamların eserlerini inceliyordum. Yaptığım resimleri de temasa geçtiğim ressamların beğenisine sunuyordum. Her zaman hayalimde bir resim sergisi açarak, eserlerini tanıtmak geçiyor."

İnan, "Bölgemiz imkan ve olanak açısından kısıtlı, bu kısıtlı imkanlardan başarı elde etmeye çalışıyorum. Artık bölgenin sanatla kültürle anılması ve özelliklede benim gibi kadınların sayısının artması çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Siirt'te yarım asırdır ressamlık yapan Halis Güngör de İnan'ın yaptığı eserlerini beğendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kızımızın çok güzel bir yeteneği var. Özellikle bakış açısı beni etkiledi. Bölgemizde sanatla, kültürle sporla uğraşan gençlerimizin elinden tutmamız gerekir. Böyle bir kızımınız sanatla uğraşması büyük bir güzelliktir. Kızımız yaptığı resimleri sergilemek istediğini bana söyledi, ben de atölyemi kendisine açtım. Gerçekten sergilediği resimler çok harika. Kendisini yürekten kutluyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirtli ressam genç kızın hayali resim sergisi açmak - Son Dakika


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