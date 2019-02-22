Siirtli Sporcular Bocce Turnuvasına Hazırlanıyor

Siirtli sporcular Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılacak olan 2. Lig 1. Etap Bocce Turnuvası için çalışmalarına devam ediyor.

Siirtli sporcular Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılacak olan 2. Lig 1. Etap Bocce Turnuvası için çalışmalarına devam ediyor.



Siirt'te Bocce kültürünün geliştirilmesi için lisanslı sporcuların yetiştirilmesine devam ediliyor. Bu kapsamda Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılacak olan 2. Lig 1. Etap Bocce Turnuvası'na hazırlanan genç sporcular çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bocce antrenörü Mesut Eryeşil, yıldız ve genç sporcuların Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılacak olan turnuvada derece yapabilmek için sıkı bir antrenman içine girdiklerini söyledi. Erşeyil, "Bocce takımı olarak yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da birçok derece elde ettik. Takım olarak iyi bir takımız. Hedefimiz sporcuların gençlerde ve yıldızlarda iyi dereceler yaparak milli takımda yer almalarını sağlamak. Turnuvadan madalyayla dönmek istiyoruz. İnşallah bunu başarır da memleketimize madalyalarla döneriz" dedi.



"Siirt'te Bocce kültürünü oluşturmak istiyoruz"



Siirt'te Bocce sporunu herkese sevdirmeyi hedeflediklerini kaydeden yardımcı antrenör Yakup Elinç, Bocce'nin sevilen bir spor branşı olduğunu ve hızla gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Elinç, "7 yılı aşkındır bu sporu yapıyorum. Bocce sporuna gönül vermiş biriyim. Bu 7 yıl içerisinde çok iyi dereceler elde ettik. Siirt'i de ülkemizi de yurt dışında çok iyi temsil ettik. Salonumuzda dünya 3.'sü, Balkan şampiyonu Avrupa ve dünya şampiyonasına gitmiş sporcularımız var. Bunları daha çok ilerletmek ve ülkemizi dünya şampiyonasında 3. değil de birinci yapmayı hedefliyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Geçen yıllarda 70 sporcumuz vardı. Şu an 200 ile 250 arasında lisanslı sporcularımız var ve bu sporu Siirt'te daha çok yaymaya çalışıyoruz. Bütün okullara gidip sahalar yapmaya çalışıyoruz. ve bu sporu tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe Siirt'i bu konuda geliştirmek istiyoruz, Bocce kültürünü oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.



Sporculardan Ayşe Saldıran da, Türkiye şampiyonası için çalıştıklarını söyledi. Saldıran, "Orada birinci olup dünya şampiyonası ve olimpiyatlara gitmek istiyorum. Orada da birinci olup Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bayrağımızı göndere çekmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Yunus Emre Erşeyil adlı sporcu ise, Türkiye şampiyonasına hazırlandığını, hedefinin birincilik olduğunu kaydetti. - SİİRT

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