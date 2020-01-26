Siirtli taraftarlardan Elazığ'a pankartlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirtli taraftarlardan Elazığ'a pankartlı destek - Son Dakika

Siirtli taraftarlardan Elazığ'a pankartlı destek

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor'un Yüksekova Belediyespor'u 3-0 mağlup ettiği maçta taraftarlar, depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'ya destek için pankart açtı.

Siirtli taraftarlardan Elazığ'a pankartlı destek, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor'un Yüksekova Belediyespor'u 3-0 mağlup ettiği maçta taraftarlar, depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'ya destek için pankart açtı.


Siirt Şehir Stadında oynanan karşılaşmada Siirt Özel İdarespor 42. dakikada Burhanettin ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu sporla sona erdi.

İkinci yarıda etkisini artıran Siirt İl Özel İdarespor, 53 ve 57. dakikalarda Kemal ile skoru 3-0 yaptı.

Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanının 34'e yükselti.

Taraftarlar, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, "Geçmiş olsun Elazığ" yazılı pankart açtı.

Maçı Siirt Valisi Ali Fuat Atik, her iki kulüp yöneticileri tribünde izledi.

Malatya, Elazığ, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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