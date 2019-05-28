Siirtli usta Ceylan'ın 40 yıllık meslek aşkı

Siirt'te 10 metrekare dükkanında 40 yıldır ütü ve çaydanlık tamir eden 69 yaşındaki Şefik Ceylan, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

Siirt'te 10 metrekare dükkanında 40 yıldır ütü ve çaydanlık tamir eden 69 yaşındaki Şefik Ceylan, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.



Ülkü Mahallesi Sarafçılar Çarşısında mesleği icra eden Ceylan, ekmeğini kazandığı iş yerini her sabah aynı heyecanla açıyor.



Amcasından öğrendiği tamirat işini oğlu Nurullah Ceylan'a (17) öğreten baba Ceylan, hayatını geçirdiği küçük dükkanında oğlu ile omuz omuza vererek ömrü yettiğince mesleği sürdürmek istiyor.



Meslek hayatının 30 yılını aynı dükkanda sürdüren Ceylan, tamir ettiği araç gereçlerin değişimiyle mesleğe olan ilginin de değiştiğini söyledi.

Ceylan, "Daha önce işlerimiz iyiydi. Ancak son dönemde tamirat işi kalmadı. Vatandaşlar cihazını tamir etmek yerine yeni cihaz almayı tercih ediyor. Bu da işlerimizi etkiledi. Mesleği amcamdan öğrendim, oğluma öğrettim. Oğlum çok iyi bir usta, birlikte çalışıyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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