Son Dakika Haberleri: Siirtli vatandaş hayali olan uçan arabayı havalandırmak için destek bekliyor
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Siirtli vatandaş hayali olan uçan arabayı havalandırmak için destek bekliyor

1 saat önce

Siirtli vatandaş hayali olan uçan arabayı havalandırmak için destek bekliyor -Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptıSİİRT - Siirt'te yaşayan 45 yaşındaki Burhan Canpolat, küçük yaşlarda hayalini kurduğu uçan arabayı kendisi yapmaya karar verdi.

Siirtli vatandaş hayali olan uçan arabayı havalandırmak için destek bekliyor

-Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

SİİRT - Siirt'te yaşayan 45 yaşındaki Burhan Canpolat, küçük yaşlarda hayalini kurduğu uçan arabayı kendisi yapmaya karar verdi. Canpolat, tasarımını evinin bodrumunda haftada 3 gün çalışarak 2 yılda tamamladığı uçan arabaya Ayyıldız ismini verdi.

Siirtli vatandaş Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için sağdan soldan topladığı parçalarla iki kişilik araba yapmayı başardı. Canpolat, yaptığı iki kişilik uçan arabayı uçurmak için yetkililerden destek bekliyor. Uçan arabayı yaptığını, uçurmak için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten kepçe operatörü Burhan Canpolat, yıllarca uçan araba yapmayı hayal ettiğini ve bu hayalinin gerçekleşmesi için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Canpolat, "İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabanın tamamını kendi imkanlarımla yaptım. Motorlarını çamaşır makinesinin motorlarından aldım. Kaynakların tamamını kendim yaptım. Kepçe operatörüyüm. Elektrik, elektronik ve mekanikten de çok iyi anlıyorum. İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabamızın uçması için devlet yetkililerinden destek bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan destek bekliyorum. Bir Siirtli olarak eniştemizden destek bekliyorum" dedi.


"Uçan arabanın uçuş süresi 45 dakika"

Uçan arabanın 15 bin liraya mal olduğunu belirten Canpolat, "Uçan arabanın şarjı ortalama 3 saatte doluyor. Ortalama uçuş süresi 45 dakika, saatte 90 kilometre hız yapabilecek. Yüksekliği 4 bin metreye kadar çıkabilecektir" diye konuştu.

Siirtli vatandaş hayali olan uçan arabayı havalandırmak için destek bekliyor

Siirt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:37 Kaynak: İHA
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