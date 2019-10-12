Son Dakika Haberleri: Siirtli vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Siirtli vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Siirtli vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Siirt'te yaşayan bir grup vatandaş, Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe ile başvurdu.

Siirtli vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Siirt'te yaşayan bir grup vatandaş, Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe ile başvurdu.

Harekata katılmak isteyen vatandaşlardan 54 yaşındaki Zeki Efe, yaptığı açıklamada, vatana, millete, bayrağa ve Türk ordusuna destek vermek amacıyla askerlik şubesine dilekçe verdiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın din düşmanı olduğunu belirten Efe, "Ben YPG/PKK'nın terör örgütü olduğunu, vatan, bayrak din düşmanı olduğunu biliyorum. Her zaman terör örgütünün karşısındayım ve karşısında olmaya devam edeceğim. Her zaman devletimin yanındayım." diye konuştu.

Nurettin Kaya da harekata gönüllü katılmak için dilekçe verdiğini aktararak, "Devletim için son nefesime kadar mücadele etmeyi ve canımı vermeye hazırım." dedi.

İsa Dizek ise terör örgütünün kökünün kazımak için harekata gönüllü katılmak istediğini dile getirdi.

Dizek, şunları kaydetti:

"YPG/PKK Müslümanların, dinimizin düşmanıdır. Biz bunları bitirmek zorundayız, bizim görevimizdir. Askerlik haktır, kutsaldır nerede ne zaman ihtiyaç olursa biz katılmaya hazırız. Çünkü bunlar bebek katilidirler, bunlarda din iman yok. İnsanlıkla alakası olmayan terör örgütünü lanetliyoruz, her zaman da onların karşısındayız. Kendimiz, dinimiz, vatanımız için bu harekatı destekliyoruz."

Askerlik şubesine giderek dilekçelerini veren grup daha sonra dağıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reuters, Barış Pınarı Harekatı'nı dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu
Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: oğlum, o silahı at ve teslim ol 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:44:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirtli vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]