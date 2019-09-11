Son Dakika Haberleri: Siirtli vatandaşların tercihi ikinci el telefon oldu
Son Dakika Yerel Haber

Siirtli vatandaşların tercihi ikinci el telefon oldu

1 saat önce

Siirtli vatandaşların tercihi ikinci el telefon olduSİİRT - Siirt'te, sıfır telefon fiyatlarının yüksek olması nedeni ile vatandaşlar ikinci el telefona yöneldi.

Siirtli vatandaşların tercihi ikinci el telefon oldu

SİİRT - Siirt'te, sıfır telefon fiyatlarının yüksek olması nedeni ile vatandaşlar ikinci el telefona yöneldi.

Siirt'te ikinci sıfır ve ikinci el telefon alıp satan Savaş Gök, son bir yıl içerisinde ikinci el telefonlara ilginin arttığını dile getirdi. Vatandaşların sıfır telefonlara ilgisinin azaldığını bunun yanında ikinci el telefonlara yöneldiğini belirten Gök, "Şuan gördüğümüz kadarıyla sıfır telefonlardaki fiyat artışlarından dolayı vatandaş ikinci el telefona yöneldi. İkinci ellerde satışlarımız daha iyi gidiyor. Sıfır telefon fiyatları vatandaşların alım gücünün üzerinde. Bunun yanında ikinci el telefon alacak olan vatandaşlara da bir uyarı yapmak istiyorum. İnternet üzerinden alınan telefonlar, sorunlu olabiliyor. Alınca herhangi bir muhatap bulunamıyor. Telefon alırken vatandaşların buna dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

Siirtli vatandaşların tercihi ikinci el telefon oldu

Siirt, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



iPhone 11 modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu: iPhone 11 Pro Max, 12 bin 500 lira
Gazetecinin "Neden yaptınız" sorusuna kapkaç şüphelisinden yanıt: Seni de gasp ederim HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 22:31:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirtli vatandaşların tercihi ikinci el telefon oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]