Siirtli Yaşlı Adamın Kedi Sevgisi İlgi Çekiyor

Siirt
'te 65 yaşındaki Abdülkerim Yıldız'ın kedi sevgisi ilgi çekiyor. Yeni Mahalle
'deki iki odalı evinde 27 yıldır tek başına yaşayan Yıldız, 16 yıl önce kar yağışı olduğu bir gün sabah namazı kılmaya giderken sokakta tüyleri buz tutmuş halde bulduğu kediyi evine getirdi.
Donmaktan kurtardığı kediyi evinde beslemeye başlayan Yıldız, daha sonra bu kedinin yavrularının da bakımını üstlendi.
Zaman içerisinde hayvan sevgisi daha da büyüyen Yıldız, gününü 10'u kendi evinde 131'i de sokakta olmak üzere 141 kediye bakıyor. Her gün sabah ve akşam Güres Caddesi'ni ve ara sokaklarını dolaşan Yıldız, kedilerin karnını doyuruyor, hasta olanların tedavisini yaptırıyor.
Daha önce 58 kediye bakan Yıldız, bu sayıyı iki katına çıkardı. Yıldız'ın kedi sevgisi, kedilerin de Yıldız'a olan sevgisi vatandaşlar tarafından hayranlıkla izleniyor.
Yıldız, emeklilik maaşının yarısını hayvanları beslemek için harcadığını söyledi.
Her geçen gün daha fazla kediyi beslemeye başladığını belirten Yıldız, "1 kediyle başladım, her geçen gün bu rakam arttı. Masrafım da arttı ama bundan şikayetçi değilim, Allah'a şükürler olsun şu anda toplam 141 kedim oldu Güres Caddesi'nin başından sonuna kadar. Kedilerle geniş ailem oldu. Herkesin sevmesi için sokaktaki kedilere isim veriyorum. Aralarında Maradona
, Putin
de var. En az 630 lira her ay onlar için harcıyorum, yemek alıyorum. Ayrıca yılda bir kez büryan alıyorum. Her gün büryan yediremem çünkü bütçem yetmiyor." ifadelerinde bulundu.
Gününü kedilerle geçirdiğini ifade eden Yıldız, şöyle dedi:
"Sabah
kedilerle uyanıyorum, onlarla dışarıda geziyorum, oturuyorum. Sadece kedilerimle yaşıyorum. Bana huzur veriyor. Her gün namaz kıldıktan sonra kedilerimi sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek veriyorum. Vatandaşlar da ilk sıralar şaşırıyordu ama artık herkes alıştı. Kedileri beslediğimde gören herkes de benim gibi mutlu oluyor. Ömrümün sonuna dek kedilerime bakacağım. Bu buna mutluluk veriyor, hiçbir zaman şikayetçi olmadım."
Yıldız, kedilere bakım konusunda çok ender yardım aldığını, yetkililerden ve hayvan severlerden daha fazla sokak kedisini beslemek için destek beklediğini sözlerine ekledi.
Vatandaşlardan Abdulhadi Devboynu, Abdulkerim Beyi yıllardır tanıdığını ve sürekli kedileri beslerken gördüğünü söyledi.
Deveboynu, Abdulkerim amcanın herkese örnek olacak bir davranış sergilediğini belirterek, "Yaklaşık 20 yıldır et alıp kedilere veriyor. Bir sürü kedi etrafında toplanıyor onların ismini de biliyor. Allah ondan razı olsun. Bu hayattaki en güzel hayırlardan birini yapıyor. Keşke hepimiz onun gibi olsak" dedi.