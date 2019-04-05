Son Dakika Haberleri: Siirtli Yüzücüler Trabzon'da Kulaç Atacak

Siirtli Yüzücüler Trabzon'da Kulaç Atacak

28 dakika önce

Trabzon'da yapılacak olan Bedensel Engeliler Yüzme Federasyon kupası müsabakalarına Siirt'ten 2 sporcu katılacak.

Siirtli Yüzücüler Trabzon'da Kulaç Atacak, System.String[]
Trabzon'da yapılacak olan Bedensel Engeliler Yüzme Federasyon kupası müsabakalarına Siirt'ten 2 sporcu katılacak.

Trabzon Mehmet Akif Ersoy olimpik yüzme havuzunda 5- 7 Nisan'da gerçekleştirilecek mücadelelerde yüzücüler, serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde yarışacak. Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki bedensel ve işitme engelli yüzme sporcularından Şan Erten ile Hacı Çağlar da bu yarışmada derece elde etmeye çalışacak.

Bedensel engeliler yüzme müsabakalarına sıkı bir antrenmanla hazırlandıklarını belirten bedensel ve işitme engelliler yüzme antrenörü Halil Taş, sporcuların büyük bir kararlılık ve azimle çalışarak madalya almak için yarışacaklarını, emeklerinin karşılığını kazanacakları madalyayla almaya çalışacaklarını söyledi. Taş, "Müsabakalara hazırlanırken antrenmanlara ağırlık verdik. Büyük bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürdük. Yapılacak olan müsabakalarda derece alarak hedeflerimize ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah müsabakalarda derece alırız da ilimizi, ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında da en iyi şekilde temsil ederiz" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:04 Kaynak: İHA

Spor
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