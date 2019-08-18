Siirtliler afetler konusunda bilgilendirildi
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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) "Afetlere Hazırlık Yılı" programı kapsamında stant açtı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:12 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) "Afetlere Hazırlık Yılı" programı kapsamında stant açtı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
ve Güres Caddesi'nde açılan açılan stantdaki görevliler, "17 Ağustos 1999 Gölcük
Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle de vatandaşları bilgilendirildi.
AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, afet bilinci oluşturmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ülkemiz birinci derece deprem kuşağında yer alıyor. 3 tane aktif fay hattı ülkemizde yer almaktadır. Dolayısıyla başta deprem olmak üzere diğer afetlerde de farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz." dedi.
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