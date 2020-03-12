Siirtliler kolonya almak için sıraya girdi - Son Dakika
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Siirtliler kolonya almak için sıraya girdi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide korona virüsü görüldüğünü açıklamasının ardından Siirt'te vatandaşlar kolonya ve etil alkol almak için sıraya girdi.

Siirtliler kolonya almak için sıraya girdi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide korona virüsü görüldüğünü açıklamasının ardından Siirt'te vatandaşlar kolonya ve etil alkol almak için sıraya girdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir vatandaşın korona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamasının ardından hijyen ürünlerinin satışında artış yaşandı. Siirt kent merkezinde 43 yıldır kolonya satışı yapan Orhan Şendur adlı esnaf, korona virüsü vakasının görülmesiyle beraber kolonya satışlarında ciddi artış yaşandığını belirtti. 43 yıldır kolonya işiyle uğraşan Şendur, "Limon kolonyası hiç sorulmuyordu. Ama inanın virüsten dolayı yok satıyoruz. Alkol kıtlığı da var. Yıllardır ben bunu düşünüyordum, vatandaşlarımızın mikroba yakalanmaması için 96 dereceden aşağı kolonya vermemişiz" dedi.


Virüsten korunmak için kolonya almaya geldiğini belirten Ferit Öztanık adlı müşteri, tedbir amaçlı ailece kolonya kullandıklarını söyledi. Öztanık, "Korona virüsünün Türkiye'de görülmesiyle birlikte biz de dezenfekte olmak için kolonya almaya geldik. Kolonya alıp ellerimizi bol bol yıkayalım. Çocuklarımıza ve ailemize tercih ediyoruz" diye konuştu.


Ersan Kesici adlı müşteri ise, tedbir için kolonya aldıklarını söyledi. Kesici, "Bizde yıllarca Siirt petrol kolonyaları kullanıyoruz. Bu virüsün görülmesiyle beraber biraz daha tedbirimizi alalım istedik. Tedbir amaçlı kolonyayı kullanacağız" şeklinde konuştu.


Türkiye'de korona virüsünün görülmesiyle kolonya satışlarında artış olduğunu aktaran Gökçen Şendur adlı kolonya satıcısı, "Ülkemizde bir kişide korona virüs görüldü. Bunun için biz de burada halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Limon kolonyamızı en kaliteli şekilde 96 şeklinde vermeye başladık. Hatta içine distirize kullanmadan mikrobun daha hızlı bakterilerin ölmesi için biz halkımıza daha kaliteli kolonya vermeye çalışıyoruz" dedi. - SİİRT

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
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