Siirtliler yılda sadece 20 gün açan "ağlayan gelinler" için seferber oldu - Son Dakika
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Siirtliler yılda sadece 20 gün açan "ağlayan gelinler" için seferber oldu

09.04.2023 08:02
Siirtliler yılda sadece 20 gün açan "ağlayan gelinler" için seferber oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde "ağlayan gelin" olarak bilinen, yılda sadece 20 gün açan ve koparılması halinde ciddi cezai yaptırımı olan ters laleler, yöre halkı tarafından titizlikle korunuyor. Ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira para cezası uygulanıyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde "ağlayan gelin" olarak bilinen, yılda sadece 20 gün açan ve koparılması halinde ciddi cezai yaptırımı olan ters laleler, yöre halkı tarafından titizlikle korunuyor.
İlçeye bağlı Erkent köyü ile köyün Sığırlı mezrası sakinleri, ilkbaharla açan ters lalelerin yetiştiği mezarlık alanını taş ve tel örgüyle çevreleyerek koruma altına aldı.
Erkent köyü muhtarı Abdülaziz Aras, ilkbaharda açarak dağları renklendiren ters lalelerin yılda sadece 20 gün açtığını söyledi.
Ters laleleri korumak için köylülerle onları koruma kararı aldıklarını belirten Aras, "Bu doğal çiçeklerimizi kendimiz koruyoruz. Önce mezarlık etrafını tel örgüyle kapladık. Taşlarla bu alanı çevreledik." dedi.
Köylülerden Şehmus Behçet de geçmişte ters laleleri dağlardan getirip çocuk mezarlarına ektiklerini aktardı.
Bu vesile ile her bahar mevsiminde mezarlıklarda ters lalelerin açtığını kaydeden Behçet, "Biz istiyoruz bu ters laleleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve köylülerle dayanışma içinde koruyalım. Bir çiçek bizim için bir candır." ifadesini kullandı.
Laleler koparılmasın diye önlem aldılar
Köylülerden Ramazan Bağış ise bitki çeşitlerinin çok olduğu köyde açan ters lalenin herkesin ilgisini çektiğini ve koparılmamaları için önlem aldıklarını dile getirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri de biyolojik çeşitliliği korumak için ters lalelerin yetiştiği alanlarda denetimlerini sürdürüyor.
Köylülerle görüşen ekipler, ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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