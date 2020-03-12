Siirtte kolonya yok satıyor - Son Dakika
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Siirtte kolonya yok satıyor

6 saat önce

Siirtte kolonya yok satıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsünün Türkiye'de görüldüğünü açıklamasının ardından Siirt'te vatandaşlar kolonya ve etil alkol almak için sıraya girdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gece yapmış olduğu açıklamada bir vatandaşların test...

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Siirtte kolonya yok satıyor

SİİRT - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsünün Türkiye'de görüldüğünü açıklamasının ardından Siirt'te vatandaşlar kolonya ve etil alkol almak için sıraya girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gece yapmış olduğu açıklamada bir vatandaşların test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından hijyen ürünlerinin satışında artış yaşandı.

Siirt kent merkezinde 43 yıldır kolonya satışı yapan Orhan Şendur adlı esnaf, Türkiye'de koronavirüsü vakasının görülmesiyle beraber kolonya satışlarında ciddi anlamda artış yaşandığını belirtti. 43 yıldır kolonya işiyle uğraşan Orhan Şendur adlı esnaf, ülkemizde görülen ilk vakanın ardından kolonya satışlarında artış yaşandığını söyledi. Şendur, "Limon kolonyası hiç sorulmuyordu. Ama inanın virüsten dolayı yok satıyoruz. Alkol kıtlığı da var. Yıllardır ben bunu düşünüyordum vatandaşlarımızın mikroba yakalanmaması için 96 dereceden aşağı kolonya vermemişiz" dedi.

Virüsten korunmak için kolonya almaya geldiğini belirten Ferit Öztanık adlı müşteri, tedbir amaçlı ailece kolonya kullandıklarını söyledi. Öztanık, "Koronavirüsünün Türkiye'de görülmesiyle birlikte biz de dezenfekte olmak için kolonya almaya geldik. Kolonya alıp ellerimizi bol bol yıkayalım. Çocuklarımıza ve ailemize tercih ediyoruz" diye konuştu.

Ersan Kesici adlı müşteri ise tedbir için kolonya aldıklarını söyledi. Kesici, "Bizde yıllarca Siirt petrol kolonyaları kullanıyoruz.Bu virüsün görülmesiyle beraber biraz daha tedbirimizi alalım istedik. Tedbir amaçlı kolonyayı kullanacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'de koronavirüsünün görülmesiyle kolonya satışlarında artış olduğunu aktaran Gökçen Şendur adlı kolonya satıcısı, "Ülkemizde bir kişide koronavirüs görüldü. Bunu için biz de burada halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Limon kolonyamızı en kaliteli şekilde 96 şeklinde vermeye başladık. Hatta içine distirize kullanmadan mikrobun daha hızlı bakterilerin ölmesi için. Biz halkımıza daha kaliteli kolonya vermeye çalışıyoruz" dedi.

Koronavirüs, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:29 Kaynak: İHA
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