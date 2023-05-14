Siirtte YSP'ye oy vermeye yönlendirdikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Siirtte YSP'ye oy vermeye yönlendirdikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Siirtte YSP'ye oy vermeye yönlendirdikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

14.05.2023 17:02

Siirt'te örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri Yeşil Sol Partisine (YSP) oy vermeye yönlendirdikleri gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı. Seçimlerin devam ettiği Siirt'te, şüphelilerin YSP'ye evet mührü basılı örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri yönlendirdiği tespit edildi.

Siirt'te örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri Yeşil Sol Partisine (YSP) oy vermeye yönlendirdikleri gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri, Siirt'teki 284 okulda kurulan 745 sandıkta sürüyor.
Merkez Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda M.A, Hürriyet İlkokulu'nda Ç.T, Dadaşlar İlkokulu'nda Ş.O. ile M.B. ve Fatih Ortaokulu'nda N.S'nin YSP'ye "evet" mührü basılı örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri yönlendirdiği tespit edildi.
Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Milletvekili, Siirt, Güncel, Son Dakika

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