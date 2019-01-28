Son Dakika Haberleri: Sık Sık Kusuyorsanız Endoskopi Yaptırın!

Sık Sık Kusuyorsanız Endoskopi Yaptırın!

23 dakika önce

Erken teşhis ve tedavi için endoskopinin çok önemli olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Muammer Kara, "Yöntem, doğru uygulanmalı" dedi.

Sık Sık Kusuyorsanız Endoskopi Yaptırın!, System.String[]

Sindirim sistemi hastalıklarında son yıllarda görülen artış, endoskopik incelemeleri daha da önemli hale getirdi.

Sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesinde önemli bir yöntem olan endoskopi, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde kullanılıyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde perşembe günleri yapılan bilimsel hekim toplantısında endoskopi konusunda meslektaşlarına sunum yapan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Muammer Kara, yaklaşık 40 yıldır kullanılan bu yöntem ile birçok hastalığın erken teşhisi ve tedavisinin yapılabildiğini söyledi.

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak endoskopi uygulaması için kullanılan cihazların kalitesi ve çeşitliliğinin arttığını belirten Kara, "Kilo kaybı, erken doyma, tekrarlayan kusmalar, aşikar kanamalar, anemi veya disfaji (yutma bozukluğu) varsa endoskopi derhal yapılmalıdır. Ayrıca endoskopinin başarısını etkileyen en önemli faktör, yöntemin doğru hastaya ve uzman kişiler aracılığıyla uygulanmasıdır" diye konuştu.

50 YAŞINDA KOLONOSKOPİ YAPILMALI

Kalın bağırsak kanseri taramasında kolonsokopinin önemine de değinen Doç. Dr. Muammer Kara, şikayeti olmasa da herkesin 50 yaşında kolonoskopi yaptırması gerektiğini dile getirdi. Kara, "Aile öyküsü olanlarda risk, diğerlerine göre yüksektir. Birinci derece yakınlardan birinde varsa risk 1,7 kat artar. Bu kişilerde 40 yaştan itibaren kolonoskopik tarama yapılmalıdır. Kolorektal kanser cerrahisi sonrasındaki kolonoskopi işlemleri önemlidir. Hastalıklı parçanın çıkarılmasından sonra 5 yıl süre ile yılda bir kez kolonoskopi yapılmalıdır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:51 Kaynak: Bültenler

Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara İçmek Haram, İçenler İmam Olamayacak

18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 11:14:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sık Sık Kusuyorsanız Endoskopi Yaptırın!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]