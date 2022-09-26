Huawei Nova Y90 inceleme! - Son Dakika
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Huawei Nova Y90 inceleme!

26.09.2022 20:14
Huawei Nova Y90 inceleme!

Şık tasarımının yanı sıra kullanıcıların ihtiyaçları için yeterli seviyede donanımlara sahip Huawei Nova Y90 inceleme videosu sizlerle.

Huawei geçen ay tanıtımını gerçekleştirdiği Y90 modelini ülkemizde satışa sundu. Orta – üst segmentte yer alan telefon şık tasarımının yanı sıra kullanıcıların ihtiyaçları için yeterli seviyede donanımlara sahip. Huawei Nova Y90 inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Huawei Nova Y90 inceleme!

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6.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Nova Y90, Huawei'nin Space Ring tasarımını benimsiyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.4 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 680 işlemcinin yer aldığı telefon, 5000 mAh kapasiteli bataryaya ve 40W hızlı şarj desteğine sahip.

Huawei Nova Y90 inceleme!

128 GB depolamaya sahip olan telefonun arka tarafında, 50 Megapiksel geniş açılı ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 2 Megapiksel f/2.4 makro ve 2 Megapiksel f/2.4 derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.

Süper Gece Modu, Ön/Arka Çift Görünümlü Video ve AI Anlık Görüntü gibi yenilikçi özelliklerine sahip olan telefonun ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde. 163.3 x 74.7 x 8.4 mm boyutlara ve 195 gram ağırlığa sahip olan telefon, EMUI 12 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Huawei Nova Y90 inceleme! - Son Dakika

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