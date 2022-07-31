Şık tasarımının yanında yüksek motor gücü ve menzili ile performans canavarı olan HiFree G1 500W scooter inceleme video su ile sizlerleyiz.
HiFree G1 500W elektrikli scooter inceleme!
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HiFree G1 500W, güçlü motoru sayesinde 40 km/s hıza ulaşıp 30 derece eğimli yokuşları çıkabiliyor. Standart scooter modelleri 8 inç lastiklere sahipken G1, modelinde 10 inç lastikler bulunuyor ve daha iyi yol tutmaları için özel olarak tasarlanmış.
Herhangi bir taşıt için ne kadar hızlı gittiği kadar ne kadar hızlı ve güvenli durduğu da önemli. Bu sebeple HiFree G1 modelinde çift elektrikli amortisör sistemi kullanılmış.
Güçlü şasiye ve güçlü motora sahip HiFree, 120 kg taşıma kapasitesine sahip. Cihazın üzerinde bulunan ekran yardımıyla cihazın batarya durumunu, hız takibini ve harcanan gücü takip edebiliyorsunuz.
HiFree G1 modelinin en çok dikkat çeken detaylarından bir tanesi de yüksek menzili. Yüksek pil kapasitesine sahip model tam 75 km'ye kadar menzil sunuyor ve basit bir eğlence aracı olmanın ötesinde bir taşıt haline geliyor.
HiFree G1 500W scooter teknik özellikleri
Batarya kapasitesi: 15.000 mAh
Batarya voltajı: 48v
Motor: 500w fırçasız arka tekerler motoru
Maksimum motor torku: 1000w
Mesafe: Yaklaşık 75 km
Ağırlık: 26,5 kg
Boyut: 1190*1090*520 mm
Maksimum hız: 40 km/h
Lastik tipi: 10 inç şişme lastikler
Şarj süresi: 6-7 saat
Maksimum yükleme: 120 kg
Yokuş çıkış derecesi: 30 derece
Su geçirmezlik sınıfı: IPX4
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