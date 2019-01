Şık ve Zarif Yumruklar Atmakta Üstüne Yok

Narin yapısı ve kusursuz görünümüyşe dünya şampiyonu Svetlana Kulakova, tek başına ringlerdeki kan ter ve yara bere içindeki manzaraları hafızalardan silebilir.

Narin yapısı ve kusursuz görünümüyşe dünya şampiyonu Svetlana Kulakova, tek başına ringlerdeki kan ter ve yara bere içindeki manzaraları hafızalardan silebilir. Bu güzel profesyonel sporcu, Rusya'nın en güzel boksörü olabilir.



Kulakova, 14 dövüşten 13'ünü kazanarak etkileyici bir başarıya imza attı. Rakibiyle berabere kaldığı dövüş, adeta kariyerindeki tek kusur. Fransız boksör Prisca Vicot ile 2016 yılında yaptığı dövüşü kazanarak, Uluslararası Boks Federasyonu kadınlar 140 lbs (yaklaşık 63 kilogram) boks kategorisinde dünya şampiyonu oldu.



36 yaşındaki şampiyon Instagram hesabından ödülünü dekolteli, hatta üstsüz fotoğraflarıyla paylaştı. Paylaştığı fotoğrafların birinde üzerine kazandığı altın kemerden başka hiçbir şey giymemiş ve kollarını çıplak göğsünde birleştirerek zafer pozu vermişti. Başka bir fotoğrafta ise Kulakova, üzerine giydiği ufak bikinisiyle araba yıkarken görülüyordu. Profilde paylaşılan fotoğrafların bir kısmı, adeta profesyonel bir çekimden gibi.



Fotojenik boksör, fotoğraflarıyla portfolyosuna eğlence katıyor. Hatta portfolyosunu hazırlarken bunun 'hayatının en güzel anlarından' oluşan bir anı albümü olduğunu da açıkça ima ediyor. Fotoğraflara bakılırsa güzel anlarının sayısının fazlaca olduğu da şüphe götürmüyor.



Kulakova Instagram gönderilerinin birine, "İleride büyükanne olduğumda, torunum tüm arkadaşlarına 'benim büyükannem dünya şampiyonu bir boksör' diye hava atabilecek. Hayatımın en güzel anılarını biriktirdiğim bir dönemdeyim" notunu düştü.



Rusya ulusal şampiyonalarında iki bronz madalya ve Avrupa şampiyonasında da bir bronz madalya kazandığı amatörlük döneminin ardından büyüleyici boksör Kulakova, 2007 yılında profesyonel kariyerine korkusuzca atıldı. Dört zafere imza atmasının ardından, kızının doğumu üzerine kariyerine beş yıl ara verdi.



Ringlere dönüşünün ardından, dünya şampiyonu olmak üzere amansız bir yola baş koydu. İlk dört dövüşünde, Dünya Boks Birliği'nin kadınlar arası ara şampiyonasını kazandı. Bu süreçteki tek kaybı ise, 2014 yılında altın kemer için yaptığı dövüşte Arjantin şampiyonu Ana Laura Esteche tarafından köşeye sıkıştırılmasıyla oldu.



Birinci sınıf bir sporcu olmasının yanı sıra, Kulakova sadık bir eş. Dolayısıyla Instagram hesabında idmanlarını paylaştığı gibi, eşi ve kızına da yer veriyor.



Kulakova'nın ring kariyeri, kayıtlı olduğu World of Boxing tarafından yürütülüyor. Andrey Rybinski tarafından yönetilen bu reklam şirketi, aynı zamanda Dmitri Bivol ve Aleksandır Povetkin gibi yeni ve eski dünya şampiyonlarına da hizmet veriyor.



Son dövüşüne rağmen, aklında olan tek şey IBF altın kemeri. Kulakova, Aralık 2018'de yaptığı bir açıklamada, kariyerini sonlandırmayı henüz düşünmediğini ve kafasının içinde her daim idmanlarını sürdürdüğünü belirtmişti.



Kulakova, "Dünya Boks Birliği ile bir dövüş için anlaştık, ancak detaylar henüz belli değil. İdmanlara devam ediyor ve formumu koruyorum. Svetlana Kulakova'nın daha söyleyecek çok şeyi var. Dünya Boks Birliği dövüşe katılmam gerektiğini söyledi tabii. Ancak bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil, bir ekip işi. Emekliliğe ayrılmaya dair görüşlerim bundan bir ay sonra değişebilir mi? Mümkün. Ne yazık ki kadın boksör olmak böyle bir şey " demişti.



Eğer anlaşmaya dair her şey yolunda giderse, bizler de Rusya'nın en güzel kadın boksörünün ringdeki fotoğraflarını Instagram'da bol bol görebiliyor olacağız.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Hülya Avşar'dan Eski Eşi Kaya Çilingiroğlu'na Kafaları Karıştıran Mesaj!

Ünlü Sunucu Esra Erol, İç Varis Ameliyatı Oldu

Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı

15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti