Sık yapılan makyaj hatalarına kalıcı çözüm!

Bir makyajı kusursuz kılan nedir? Mükemmel çekilmiş bir eyeliner hattı mı, uzun ve dolgun kirpikler mi, tüm ifadenizi değiştiren yoğun kaşlar mı? Ancak her zaman makyaj serüveni istenildiği gibi gitmez ve kusursuz makyaja gölge düşürecek hatalar yapılır.

Bu noktada kontür makyaj uygulamasının sık yapılan makyaj hatalarına etkili çözümler getirdiğini söyleyen Ergül Keskin Conture Make up Studio Kurucusu Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, konuyla ilgili önemli ipuçları veriyor.

BU HATALARI YAPIYOR MUSUNUZ?

Makyaj yapmak güzellik rutininin en önemli parçası. Üstelik yeni nesil iletişim kanalları sayesinde birçok makyaj trendinden haberdar oluyor ve doğru makyaj tekniklerini öğrenebiliyoruz. Ancak ne var ki, bazı makyaj hatalarını sık sık yapıyor ve istenmeyen görünümlerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyoruz. Bu noktada devreye uzun süreli kalıcılık sağlayan ve profesyonel kişilerce yapılan kontür makyaj uygulamaları giriyor. Uzman makyaj artistleri tarafından uygulanan ve doğal boya veya yardımcı materyallerle yapılan kontür makyaj hem her zaman bakımlı olmayı sağlıyor hem de makyaj hatalarının önüne geçiyor.

TOPAKLANAN KİRPİK GÖRÜNTÜSÜ HAYATINIZDAN ÇIKIYOR

Yanlış rimel kullanımı ile ortaya çıkan sonuçlar çoğu zaman hüsranla sonuçlanıyor. Özellikle de rimelin kirpiklerde yarattığı topaklanma görüntüsü, çok fazla sürüldüğünde veya bozulmuş rimel kullanımı sebebiyle ortaya çıkabilir. Dolgun ve canlı kirpikler elde etmek isterken topaklanmış ve ağırlaşmış bir sonuca ulaşmak güzelliğe yaklaştırmak yerine güzellikten uzaklaştırıyor. Rimelin kirpiklerde bıraktığı pürüzlü ve kötü kalıntıları ortadan kaldırma görevi ise ipek kirpik uygulamasına düşüyor.Gerçek kirpiklerin üzerine uygulanan ipek kirpik, gürleştirme ve güçlendirme olarak tanımlanabilir. Saf ipekten elde edilen kirpikler, gözlerin yapısına uygun olarak tek tek yapıştırılıyor. Kişinin ihtiyaç ve beklentilerine göre hazırlanan kirpikler, kısa veya seyrek görünümü engelliyor. Aynı zamanda rimele gerek kalmaksızın dolgunluk sağlıyor.