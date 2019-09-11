Sika Parex'i satın alarak hedef yükseltti

Sika Yapı Kimyasalları, Parex'in satışını tamamlanmasıyla hedef yükseltti. Yıl sonunda 8 milyar İsviçre frangını aşan satış hedefleyen firmanın, bir diğer hedefi ise Türkiye'yi iki firmanın ortak sinerjisi ile Orta Doğu Bölgesi'nin strateji ve AR-GE üssü yaparak, çevre ülkelere satışlarını arttırmak.



İsviçre merkezli Sika, geniş bayi dağıtım ağı ile bilinen Parex'i satın aldı. Bu satın alma ile inşaat tamamlayıcı pazarına yönelik ürün portfolyosunu genişleten şirket, 2019 yılında 8 milyar İsviçre frangını aşan satışlara ulaşmayı hedefliyor.



Türkiye'nin, Sika için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Sika Yapı Kimyasalları Genel Müdürü Turgay Özkun, "Parex'in satın alımıyla birlikte Türkiye'deki büyümemizi daha da hızlandırarak devam ettireceğiz" dedi.



Sika, Türkiye'de küreselle aynı paralellikte büyüme hedefliyor



Yapılan açıklamada; Tuzla ve Mersin'de iki üretim tesisi bulunan Sika, Türkiye'de küreselle aynı paralellikte büyüme hedefliyor. Türkiye'yi Orta Doğu Bölgesi'nin AR-GE merkezi olarak konumlandıran şirket, gerçekleştirdiği üretimle ihracat çalışmalarına da hız vererek, önümüzdeki dönemde özellikle Özbekistan pazarında büyümeyi hedefliyor. - İSTANBUL