Şikago'da "Türkiye Ticaret Merkezi" açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin ilk Türkiye Ticaret Merkezini (TTM) ABD'de Şikago'da açtıklarını belirterek, "Burada başarı hikayeleri ile dolu tecrübeler oluşturduktan sonra ABD'nin farklı eyaletlerinde TTM ağımızı büyüteceğiz." dedi.

TOBB'un Ticaret Bakanlığının desteği, oda ve borsaların katkılarıyla Şikago'da kurduğu TTM'nin video konferans ile açılışı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 365 oda ve borsa ile geçmişten bugüne, Türkiye'nin gelişmesi için çok önemli misyonlar üstlendiklerini, bugün de çok önemli bir yolculuğa çıktıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, Bakan Pekcan'ın destekleriyle ortaya çıkan TTM ağına TOBB olarak ilk adımı attıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ihracatta başarılı olan gelişmiş ülkeleri incelediklerini, Türk ürünlerinin, hedef ülkelerde adıyla, markasıyla ve kalitesiyle var olmasını sağlamak üzere bu çalışmaları yürüttüklerini anlattı. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Birliğimizin ilk Türkiye Ticaret Merkezini ABD'de Şikago'da açtık. İnşallah burada başarı hikayeleri ile dolu tecrübeler oluşturduktan sonra ABD'nin farklı eyaletlerinde TTM ağımızı büyüteceğiz. Daha sonra ABD ile kalmayıp Çin, Hindistan, Brezilya gibi uzak ve çok ticaret yapmayı bilmediğimiz pazarlarda yeni TTM'ler kuracak, bu ağı genişleteceğiz."

"Lojistik merkezler de kuracağız"

Hisarcıklıoğlu, sadece TTM değil Ticaret Bakanlığının yeni hizmeti olan lojistik merkezler de kuracaklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlk TTM'yi ABD'de kurmamızın sebebi, şüphesiz 330 milyonluk nüfusu, yüksek satın alma gücü ve senelik 2,5 trilyon dolar hacimle dünyanın en büyük ithalatçısı olması. Yılda 650 milyar dolar tüketim maddesi alıyorlar, 150 milyar dolar gıda ve içecek ithal ediyorlar, 70 milyar dolarlık mobilya getiriyorlar. ABD, dünyanın en büyük inşaat malzemeleri ithalatçısı ülke 120 milyar dolar tutarında inşaat malzemesi ithalatı da gerçekleştiriyor.

Sadece musluk, vana, valf ithalatı 9 milyar dolar ki bizim ABD'ye tüm ihracattan fazla. Bizim ise buralardaki payımız genelde hep bindeli rakamlarda kalmış durumda. İşte 'şimdi biz de artık ABD'deyiz, bu büyük pazarda varız' diyoruz. Kanada ve Meksika gibi yüz milyonlarca nüfusu olan ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ile büyük pazarlara erişim imkanına da kavuşacağız. Biz bu hamlemizle şimdi şirketlerimize diyoruz ki 'gel, 2,5 trilyon dolarlık bu pazardan sen de pay al."

Şikago'yu seçmelerinin sebebine değinen Hisarcıklıoğlu, "Şikago, ABD sanayisinin üretim merkezi. Demir, kara ve deniz yolu ağlarının da birleşim noktası. Fortune 500 listesinden birçok dev firmanın merkezi ve lojistik üssü burada. Dolayısıyla Türk şirketleri de artık ABD'nin merkezinde olacak. ABD'nin merkezinden ABD'ye satış yapacak, hizmet sağlayacak."

"Anahtar teslim satış, pazarlama, lojistik çözümleri sunuyoruz"

Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomileri üzerinde ciddi etkiler bıraktığını belirterek, "Bugün büyük şirketler, tedarik zincirlerini tekrardan gözden geçiriyor. Çin ile ilgili kaygıları salgın ile birlikte artmış durumda. Biz de aslında tam da bu noktada devreye girmek istiyoruz. Türk işletmelerinin tam da bugün 'biz buradayız' demesi lazım. İşte TTM Şikago ile salgına rağmen güçlü bir şekilde 'Türk firmaları geldi, sizinle çalışmaya hazırız' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en yoğun üçüncü hava kargo taşımacılığının yapıldığı O'hare Uluslararası Havalimanı'nın hemen yanında 10 bin metrekarelik bir alanı Türk şirketleri için hazırladıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"TTM'mizi stratejik bir yerde konumlandırmanın yanı sıra başarılı kılmak için ABD'de profesyonel bir yönetim ekibi oluşturduk. ABD'de toplam iş tecrübesi 80 yılın üzerinde olan çok kıymetli arkadaşlarımız var. ABD pazarının kendine has özellikleri var. Bu arkadaşlarımız da bu konularda uzman.

Yani size bir ofis, bir depo, bir showroom verip, 'hadi hayırlı işler' demiyoruz. Sizin işinizi kendi işimizmiş gibi sahipleniyor, baştan sona sizinle beraber iş yapıyoruz. Sıfırdan şirketinizi kuruyoruz. Size anahtar teslim satış, pazarlama, lojistik çözümleri sunuyoruz.

Bu, salgın döneminde aslında bulunmayacak bir fırsat. ABD'ye gitmeden şirketinizi kurup, fatura kesmeye başlayabileceksiniz. Hem de tüm bu hizmetlere, Bakanlığımızın destekleriyle muadillerinden çok uygun maliyetlerle sahip olacaksınız. Bu yönüyle de aslında TTM Şikago bir inovasyondur."