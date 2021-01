Pekcan: "ABD, bu yıl ihracat rekoru kırdığımız 44 ülke arasında birinci sırada yer aldı" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2020 yılında ihracat rekoru kırdığı 44 ülke arasında ABD'nin birinci sırada yer aldığını belirterek, "Şimdi ise önemli olan ABD ile sağladığımız bu ivmeyi sürekli ve sürdürülebilir kılmaktır. Şikago'da açılan Türkiye Ticaret Merkezinin (TTM) de bu anlamda önemli katkıları olacağını değerlendiriyorum." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Ticaret Bakanlığının desteği, oda ve borsaların katkılarıyla ABD'nin Şikago şehrinde kurduğu TTM'nin açılışı Bakan Pekcan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun Ankara'dan katılımıyla gerçekleştirildi.

Pekcan, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kurumsallaşma ve kurumsallığın ekonomik verimlilik ve etkinliğin sağlanması bakımından her zaman önemli bir yer tuttuğunu, özel sektör firmalarının da kurumsallaşmasını arzu ettiklerini söyledi.

Devlet hizmetlerinin her zaman daha kurumsal bir şekilde sunulması için çalışma gayretinde olduklarını vurgulayan Pekcan, "Yurt dışındaki TTM modelimiz de aslında bir kurumsallaşma hikayesidir. Özel sektör-kamu iş birliğiyle oluşturulan bu yapılar, yurt dışında bir veya birden farklı sektörden firmalarımızı bir arada toplamakta, onlara ortak imkanlar sunmakta ve maliyet avantajı sağlamaktadır, bunları yaparken de Türk ürünlerinin tanıtımında güç birliği sağlamaktadır." diye konuştu.

Pekcan, küresel rekabet ortamının her gün değiştiğini, yeni kavramlar, kurumlar ve enstrümanların ortaya çıktığını ifade ederek, bunun da iş insanlarını, ihracatçıları, politika yapıcıları ve ilgili tüm ekonomik aktörleri küresel rekabette farklı yol ve yöntemler geliştirmeye, yenilikçi olmaya yönelttiğini bildirdi.

TTM'lerin de bu yeni yaklaşımın bir ürünü olduğuna dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza yönelik çok farklı niteliklerde, farklı destek programları yürütmekteyiz ve her geçen gün de bu programlara yenilerini eklemekteyiz. Bir taraftan ihracatımızı artırırken bir taraftan da üretim ve ihracatımızda, markalaşma, katma değer, yerli üretim, tasarım, inovasyon ve küresel değer zincirleriyle entegrasyonu geliştirmeyi amaçlamaktayız. Temelde bu amaçlara hizmet etmek üzere kurulan TTM'ler, Türk ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında kolaylık ve etkinlik sağlanması amacıyla Türk firmalarını bünyesinde barındıracak şekilde, özel sektör kuruluşlarımızca yurt dışında açılan mağaza, ofis, depo, sergi salonu gibi birimlerden en az birine sahip olan merkezlerdir. Ticaret Bakanlığı olarak, Türk firmalarını bünyesinde barındırmak üzere iş birliği kuruluşlarımız tarafından açılan bu merkezlerimizi ilgili mevzuatımız çerçevesinde, maddi ve teknik manada destekliyoruz. Bu sayede, Bakanlık olarak firmalarımıza, iş birliği kuruluşlarımız aracılığıyla yurt dışında, çok önemli maliyet avantajları ve lojistik imkanlar sağlamış oluyoruz."

"TTM'lerde, firmalarımıza avantajlı maliyetlerle fiziki alanlar sağlanıyor"

Bakan Pekcan, TTM'lerin kurulabilmesi için, iş birliği kuruluşları tarafından oluşturulan bir projeyle veya bu kuruluşların diğer iş birliği kuruluşlarıyla ortaklık halinde oluşturdukları bir projeyle Bakanlığa başvuru yapılması gerektiği bilgisini vererek, "Nitekim, bugün açılışını yaptığımız Şikago TTM'miz de TOBB'a ricalarımla, Başkanım (Rifat Hisarcıklıoğlu) da beni kırmadı, TOBB öncülüğünde kuruluş sürecini tamamlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak TTM modelini hayata geçirmeden önce de "Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında, firmaların yurt dışında açtıkları birimlerin kira giderlerini desteklediklerini hatırlatan Pekcan, TTM'lerle bu desteği daha da kapsamlı ve kurumsal bir hale getirdiklerini anlattı.

Pekcan, TTM'lerle özel sektör kuruluşlarını da devreye alarak yeni bir model oluşturduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"TTM'lerde, firmalarımıza avantajlı maliyetlerde fiziki alanlar sağlanmaktadır. Firmalarımız ürünlerini veya numunelerini sergilemek/depolamak, müşterileriyle ilişkilerini yürütmek üzere birim veya ofislere sahip olmaktadır. Bunun yanında, Bakanlığımız desteğiyle istihdam edilen TTM personeli, firmalarımıza, ülkedeki iş ve işlemleriyle ilgili hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri sunmakta, kendilerine ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmaktadır. TTM'ler aynı zamanda Bakanlığımızın yurt dışındaki ticaret müşavir ve ataşeleriyle de yakın iş birliğinde çalışan Bakanlığımızın temsilciliklerinin etkin desteğinden yararlanan yapılardır. Bu çerçevede, TTM'ler firmalarımıza yurt dışında fiziken var olma, buralarda depolama, lojistik, tanıtım ve pazarlama bakımından çok önemli, değerli imkanları sunmaktadır."

TTM'lerin adeta Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtım ve lojistik üsleri olarak faaliyet gösterebilme kapasitesine sahip olduğunu belirten Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin öncülüğünde İngiltere (Londra), Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) ve ABD'de (New York) de TTM'lerin olduğunu söyledi.

İhracatçılara TTM'lerden yararlanma çağrısı

Bakan Pekcan, bugün itibarıyla söz konusu merkezlerin bulunduğu yerlere Şikago'yu da eklemenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hepimizin bildiği üzere ABD, yüksek nüfusu ve yüksek gelir seviyesiyle ülkemiz ürün ve hizmetleri için büyük bir pazar konumundadır. Şikago'da açılan bu TTM, Şikago ve Illinois bölgesindeki potansiyelin değerlendirilmesi, bölgedeki ithalatçılarla bağlantıların kurulması ve ülkemiz ihracat sektörlerinin tanıtılmasına imkan sağlayacak yeni ve çok önemli bir platform olacaktır. Şikago'nun bulunduğu Orta Amerika Bölgesi, Amerika kıtasının en büyük organize sanayi bölgesini, ABD'nin en büyük fuar ve sergi alanını, hava kargo taşımacılığı yoğunluğunda dünya üçüncüsü ve uçuş yoğunluğunda lider olan, otomotiv sektörünün kalbi Detroit'i ve pek çok büyük ölçekli üretim tesisini barındırarak adeta ABD'de sanayinin kalbi konumundadır. Şikago'nun yer aldığı Illinois eyaleti, ABD'nin toplam ithalatında ilk 5'te yer almaktadır. Illinois eyaletinin ithalatında, açılışını yaptığımız TTM'mizin barındırdığı sektörlerle uyumlu olarak, makine aksam ve parçaları, kimya ürünleri, otomotiv aksam ve parçaları, çelik, mobilya, konfeksiyon ürünlerinin ön plana çıktığını görüyoruz."

Öte yandan, ABD ile ikili ticaretin artırılmasına yönelik Bakanlıkça yapılan çalışmalarda tekstil, konfeksiyon, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, makine, seramik, çimento, mermer ve deri ürünlerinin ABD Ticaret Bakanlığı ile yapılan çalışmalarda öncelikli sektörler olarak belirlendiğini vurgulayan Pekcan, TOBB önderliğinde açılan Şikago TTM'sinin faaliyette bulunacağı sektörlerin, öncelikli sektörlerle de uyum gösterdiğini dile getirdi.

Pekcan, 2020'de ABD'ye yönelik çok önemli bir ihracat artışı yakaladıklarına dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen, yüzde 13,5 artışla 10,1 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye'nin 2020'de ihracat rekoru kırdığı 44 ülke arasında ABD'nin birinci sırada yer aldığını vurgulayan Pekcan, "Şimdi ise önemli olan ABD ile sağladığımız bu ivmeyi sürekli ve sürdürülebilir kılmaktır. Şikago'daki TTM'nin de bu anlamda önemli katkıları olacağını değerlendiriyorum. TTM'mizin açılış zamanlamasının oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Halihazırda New York Manhattan'da TİM ile beraber TTM'nin faaliyetini sürdürdüğünü dile getiren Pekcan, "Bugün açılışını yaptığımız Şikago TTM ile de TOBB ile beraber ihracatçımıza ve Türk ihraç ürünlerinin prestijine yaraşır yepyeni bir mekanı firmalarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Şikago TTM, modern bir binada, ofis, depo, sergi salonu ve diğer ortak alanlarla ihracatçımıza hizmet vermeye başlıyor. Bu vesileyle bir kez daha, tüm ihracatçı firmalarımıza çağrı yaparak, kendilerini yurt dışındaki TTM'lerde bulunmaya, bu merkezlerimizin sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Aynı şekilde, ihtiyaca ve talebe göre, dünyanın farklı merkezlerinde yeni TTM'lerin kurulmasına Ticaret Bakanlığı olarak her zaman hazırız ve destekliyor olacağız. TOBB, TİM ve DEİK öncülüğünde olgunlaşacak her TTM projesinin gerçekleşmesi için gereken desteği sağlamaya hazırız. Yeter ki ihracatçımız istesin. Her zaman ve dünyanın her yerinde ihracatımızı artıracak potansiyeli ve fizibilitesi olan yeni TTM'lerin hayata geçirilmesi için ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Törende, video konferans yöntemiyle Şikago TTM'deki yetkililerle bağlantı kuruldu. Bakan Pekcan, ABD'deki katılımcılara başarılar diledi ve Türkiye ile eşzamanlı olarak açılış kurdelesi kesildi.

Başkan Hisarcıklıoğlu, Bakan Pekcan'a TTM'nin sembolik bir anahtarını da takdim etti.