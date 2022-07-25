Şikar teyzenin feci sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Şikar teyzenin feci sonu

25.07.2022 12:01
Şikar teyzenin feci sonu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan sofra bezi çırptığı sırada dengesini kaybeden yaşlı kadın, 13'üncü kattan beton zemine düşerek feci şekilde can verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan sofra bezi çırptığı sırada dengesini kaybeden yaşlı kadın, 13'üncü kattan beton zemine düşerek feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tınaztepe Mahallesi Beyazşehir Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın 13'üncü katında oğluyla beraber yaşayan Şikar Özuzun (70), sofra bezi çırpmak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden talihsiz kadın, 13'üncü kattan düşerek, beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Şikar Özuzun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Mehmet Özhaseki: 'Yalan olan söylemlere 'vız gelir, tırıs gider' diye cevap veriyoruz' Mehmet Özhaseki: 'Yalan olan söylemlere 'vız gelir, tırıs gider' diye cevap veriyoruz' Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şikar teyzenin feci sonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
11:33 Kurtlar Vadisi'nin aşiret düğünü versiyonu ilgi çekti! Operasyon müziğiyle salona girdiler
11:27 Otomotiv Sanayii Derneği'nden ÖTV açıklaması! İndirim gelecek mi?
11:12 Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor
11:11 ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu
11:04 Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı
10:59 Haftaya yükselişle başlayan dolar 17,83 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 12:01:53. #1.12#
SON DAKİKA: Şikar teyzenin feci sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement